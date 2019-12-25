۵۴۹ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی در این باره اظهار داشت: در تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا، طرح‌های گسترده ای در استان اجرایی شده است.

وی با اشاره به کشف ۵۴۹ میلیون ریال در عملیات‌های ۹ ماهه پلیس استان مرکزی بیان داشت: در این عملیات‌ها تعداد ۶۰۹ نفر قاچاقچی کالا دستگیر شدند و از این افراد تعداد ۴۰۵ دستگاه وسیله نقلیه توقیف شد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه تصریح کرد: از تعداد ۶۹۴ پرونده تشکیل شده در این بازه زمانی در خصوص قاچاق کالا، ارزش ریالی ۵۳ پرونده بالای یک میلیارد ریال و ۲۰۳ پرونده ارزش بالای ۱۰۰ میلیون ریال داشته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان تداوم طرح‌های عملیاتی ویژه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان کالا به ویژه خودروهای قاچاق بر در سطح استان خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک افراد در زمینه‌های اقتصادی، موضوع را برای بررسی تخصصی از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.