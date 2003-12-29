براي بازي در روز جمعه آماده ام

فرهاد مجيدي ملي پوش ايراني باشگاه الوصل امارات با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: من نيزبه همراه ايرانيان مقيم دبي درمراسمي که به همين منظور درمحل بيمارستان ايرانيان اين شهربرگزار شد، شرکت کرده وهداياي خود را به مسوولان حاضردر محل تقديم کردم وتا پايان مراسم نيزدرآنجا حضورداشتم تا بتوانم دراين حرکت انساني نقش کوچکي داشته باشم.

مجيدي درادامه يادآورشد: نکته جالب براي من دراين قضيه کمکهايي بود که ازجانب خارجي هاي مقيم دبي صورت گرفت وآنها با ابرازعلاقه دراين اقدام خداپسندانه حضوري فعال داشتند.

وي درپايان خاطرنشان کرد: بااينکه ازمن براي حضوردربازيهاي روزجمعه دعوتي نشده اما دوست دارم تا دراين حرکت ملي حاضر باشم وبا حضورخود دينم را به مردم داغداربم ادا نمايم واگرازمن دعوت شود با کمال ميل خواهم پذيرفت.