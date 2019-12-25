جلالی رونوشت استوارنامه خود را به معاون وزیرخارجه روسیه تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر جدید کشورمان در فدراسیون روسیه امروز (چهارشنبه) در دومین روز از حضور خود در مسکو با «ایگور مورگولوف» معاون وزیر خارجه این کشور دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وی کرد.
در این دیدار دو طرف ضمن مرور همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف دوجانبه، منطقهای و بینالمللی، زمینههای جدید همکاری بین دو کشور را مورد گفتگو و رایزنی قرار دادند.
جلالی در این دیدار از همکاریهای وزارت امور خارجه روسیه با سفارت کشورمان برای تقویت و گسترش روابط دوجانبه قدردانی کرد.
معاون وزیر خارجه روسیه نیز ضمن تاکید بر ضرورت تقویت و گسترش روابط، برای «جلالی» بهعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه آرزوی موفقیت کرد.
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