به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه سیار کانون «پیک امید» که تا پیش از این فعالیت‌هایی همچون نمایش فیلم، نمایش‌های عروسکی، قصه‌گویی، کتاب‌خوانی، شعرخوانی و… را در سفر به استان‌ها، شهرها و روستاهای کم‌برخوردار انجام می‌داد، به مناسبت پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی نیز به بازی‌خانه مجهز شد.

این بازی‌خانه که شامل بازی‌های دیجیتالی، گروهی و رومیزی است برای اولین بار در سفر تماشاخانه سیار کانون به «هفت شهر» از شهرهای استان سیستان و بلوچستان رونمایی می‌شود.

برنامه‌های فرهنگی تماشاخانه سیار کانون در سفر هشت روزه از روز شنبه هفتم تا روز یک‌شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۸ به استان سیستان و بلوچستان در دو بخش صورت می‌گیرد.

در برنامه صبح، مسابقات دانش‌آموزی در حوزه بازی‌های دیجیتالی، گروهی رومیزی انجام می‌شود و در برنامه شب، فیلم‌ها و انیمیشن‌های تازه کانون از جمله «گرگم و گله می‌برم» امیرهوشنگ معین، «زری زری کاکل زری» مهین جواهریان و «ضربه فنی» غلامرضا رمضانی به همراه انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» به کارگردانی اشکان رهگذر برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایشان به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این فیلم‌ها و انیمیشن‌ها مسابقه‌هایی با موضوع شاهنامه برای بچه‌ها برگزار می‌شود که برندگان این مسابقه جوایز خود را دریافت می‌کنند.

بر همین اساس، زابل، زاهدان، بنجار، خاش، ایرانشهر، نیکشهر و چابهار از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هستند که تماشاخانه سیار کانون در آن‌ها توقف خواهد داشت و با برنامه‌ریزی کانون، کودکان و نوجوانان ساکن روستاها و حاشیه‌نشینان این هفت شهر نیز از این برنامه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

این فعالیت‌ها با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مؤسسه فرهنگی برگزار می‌شود. تماشاخانه سیار کانون از سال ۱۳۵۱ تاکنون فعالیت‌های فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار کشور انجام می‌دهد.