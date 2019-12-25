دستگیری فردی که باعث آلودگی هوای بوشهر شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یگانه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرد متخلفی که با سوزاندن لاستیک‌های مستعمل و دپو شده در منطقه ساحلی بوشهر، باعث آلودگی هوای شهر بوشهر می‌شد، دستگیر شد.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: پس از اطلاع دوستداران محیط زیست و حضور در محل تخلف، این فرد دستگیر شد و پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

وی خاطرنشان کرد: ابتدای ماه جاری پس از اطلاع و مشاهده دود و آلودگی هوا در محل موردنظر حضور یافتیم و با حجم زیادی از لاستیک‌های سوخته شده و سیم‌های سوخته مواجه شدیم و فردی در حال جمع آوری سیم‌ها بود.

یگانه بیان کرد: از وی جویا شدیم که لاستیک‌ها را چه کسی سوزانده، که وی شخص متخلف را معرفی کرد و سپس از فرد متخلف جویا شدیم که دلیل سوزاندن لاستیک‌ها توسط وی چه بوده، که وی نیازمند بودن خود را به سوزاندن لاستیک‌ها اعلام کرد.

وی گفت: پس از پرس و جو از فرد مذکور، تخلف وی قطعی شد و فرد متخلف هم پذیرفت که سوزاندن این لاستیک‌های دپو شده باعث آلودگی هوای بوشهر شده است.