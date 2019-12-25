فناوری که از گم شدن رانندگان جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت خودروسازی فورد فناوری های فعلی خود را در کنار هم قرار داده تا ویژگی جدیدی بسازد که «خرده نان» (Breadcrumbs) نام دارد. این فناوری به رانندگان گمشده در جاده ها کمک می کند سریع تر مسیر خود را بیابند.

در حال حاضر فناوری مذکور روی بیشتر وانت های این شرکت از جمله Ranger و همین طور خودروهای سریF وجود دارد.

خودروی Ranger با کمک این فناوری خرده نان های دیجیتالی از خود به جا می گذارد و به این ترتیب افراد می توانند با نگاهی به نمایشگر نصب شده روی داشبوردشان به سرعت بفهمند از چه مسیری گذر کرده اند.

به گفته فورد این فناوری بسیار ساده است و با کمک اطلاعات مسیریابی می تواند به ازای هر ثانیه ای که پشت سر می گذارد، یک نقطه دیجیتالی از خود به جا بگذارد.

این نقاط مرجع به رنگ آبی روی نقشه ظاهر می شوند.

فناوری Breadcrumbs باید به طور دستی و با فشردن چند گزینه روی نمایشگر فعال شود. این فناوری هم اکنون در وانت های فورد که در سراسر جهان فروخته می شوند، نصب شده است.