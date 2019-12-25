به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نظر دارد طرحی را برای ساخت ۳ هزار واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان و چندین منطقه صنعتی در شهرک‌های صهیونیستی واقع در کرانه باختری ارائه دهد.

بر اساس این گزارش، این طرح تا دو هفته دیگر به شورایِ شهرک سازی رژیم صهیونیستی ارائه خواهد شد.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی به رغم انتقادات جامعه جهانی به شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین و تاکید بر غیرقانونی بودن آن، بدون هیچ اعتنایی به ساخت و ساز در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می‌دهد.