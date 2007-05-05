  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

آمریکا در صدد فروش تسلیحات نظامی به عراق و ترکیه است

آمریکا در صدد فروش تسلیحات نظامی به عراق و ترکیه است

وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) شب گذشته به اطلاع کنگره این کشور رساند که قصد فروش تجهیزات نظامی به عراق و موشک به ترکیه را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) شب گذشته به اطلاع کنگره این کشور رساند که قصد دارد 508 میلیون دلار تجهیزات نظامی سبک به عراق و 71 میلیون دلار موشک و تجهیزات مرتبط با آن به ترکیه بفروشد.

بر اساس این گزارش، فروش این تسلیحات به عراق به منظور تجهیز نیروهای امنیتی این کشور و در راستای برقراری آرامش در عراق و مبارزه با گروههای شورشی اعلام شده است.

پنتاگون در گزارش خود به کنگره آمریکا این نکته را یادآور شده که فروش تجهیزات به ترکیه و عراق و خدمات پس از آن تاثیری در توازن قوا در منطقه نداشته و بر خلاف مصالح آمریکا در منطقه نیست.

بر همین اساس موشک هایی که قرار است در اختیار ترکیه قرارگیرد از نوع AIM-9X  SIDEWINDER بوده و قرار است78  فروند از این نوع جنگ افزارها به همراه 78 سکوی پرتاب LAU-129  و سایر تجهیزات مربوط به این موشک ها در قبال دریافت 71 میلیون دلار به ترکیه منتقل شوند.   

کد مطلب 480756

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها