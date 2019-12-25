بازگشت شاخص به کانال ۳۶۱ هزار واحدی / روز آرام معاملات تالار شیشه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاخص بورس تهران امروز با کاهش ۱۱۷۰ واحدی عدد ۳۶۱ هزار و ۸۸ واحد را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز به رقم ۱۱۴ هزار و ۲۹۸ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۲۵۷ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۷۵۷ هزار واحد را نمایش داد. امروز آیفکس نیز ۴۶۶۲ واحد را ثبت کرد.

امروز با دست به دست شدن ۴ میلیارد و ۲۰۹ میلیون سهم و اوراق بهادار طی ۵۴۶ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از ۲,۳۸۸ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز نمادهای «خودرو»، «خساپا» و «جم پیلن» به ترتیب با ۱۳۴، ۱۱۳ و ۸۲ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل نمادهای «فولاد»، «کگل» و «کچاد» به ترتیب با ۴۱۰، ۲۹۶ و ۲۰۶ واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند.

همچنین امروز «وبملت»، «وتجارت» و «فولاد» پربیننده‌ترین نمادهای بورسی بودند. از سوی دیگر در پایان داد و ستد امروز بورس تهران، خودرو برترین گروه صنعت بود و صنایع شیمیایی و قند و شکر به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

شاخص بورس تهران به رغم اصلاح ۱۰۰۰ واحدی همچنان بر مدار ۳۶۰ هزار واحدی باقی ماند. به گفته کارشناسان بازار سرمایه امروز اصلاح تدپیکس در حالی رقم خورد که بر اساس سیگنال‌های جهانی، شرایط سایر بازارها و حجم نقدینگی، بورس کشور با ریسکی مواجه نیست.