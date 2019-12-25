به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان سمنان بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای ارتباط نداشتن با سایر کشورها نیست، ابراز داشت: اقتصاد مقاومتی پایه‌های علمی و کارشناسی دارد و کشورهای توسعه‌یافته نیز از این روش استفاده کردند.

وی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای برقراری تبادلات مالی، اقتصادی، تکنولوژی و غیره با تمام کشورها است، افزود: بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب به‌جز رژیم صهیونیستی و در مواردی آمریکا باید با همه‌جا ارتباط داشت.

عضو خانه ملت بابیان اینکه پایه‌های اقتصاد مقاومتی درون‌زا بودن، استفاده بهینه از نیروهای انسانی، توجه به منابع طبیعی، برون‌نگری و ارتباط با دنیا است، ابراز داشت: محدود کردن کشور و تفکرات عده‌ای که تا ارتباط با کشورهای خارجی برقرار می‌شود موج منفی ایجاد می‌کنند، برای کشور مخرب است.

همتی بابیان اینکه دانش‌بنیان بودن، توجه به علم و دانش و تفکر علمی و عدالت محوری باید پایه اساسی کار در سطح کشور باشد که نقش دانشگاه‌ها در فرهنگ‌سازی حائز اهمیت است، تصریح کرد: گاهی در بخش‌هایی از کشور القا می‌شود منتظر بمانیم گروه خاصی حرکت کنند تا مشکلات حل شود، اینکه منتظر باشیم دیگران حرکت کنند فرهنگ غلطی است.

وی بابیان اینکه صداقت، وجدان کاری، عدالت‌طلبی، حق‌طلبی، ولع به علم، زمینه‌ساز پیشرفت و تحول است، افزود: ایمان و علم برای رسیدن به این جایگاه رفیع موردنیاز است که در کشورهای توسعه‌یافته به این مهم توجه می‌شود.