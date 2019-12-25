وزرای خارجه روسیه و ایتالیا درباره لیبی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور طی تماس تلفنی با لوئیجی دی مایو همتای ایتالیایی خود با وی به گفتگو پرداخته است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه، محور اصلی ان تماس تلفنی بررسی آخرین تحولات اخیر در لیبی بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: طرفین در این گفتگو بر نقش اصلی سازمان ملل متحد در روند صلح لیبی و نیاز به یک هماهنگی مشترک در سطح بین المللی برای حل این بحران تاکید کردند.