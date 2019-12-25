به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمد حسین علیزاده، مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر اعضای هیئت ورزش‌های دانشگاه استان بوشهر دومین دوره انتخابات این هیئت برگزار شد و علی کمالی مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.

در این دور از انتخابات هیئت، علی کمالی مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی، شهرام اکبرزاده مدیرت تربیت بدنی دانشگاه خلیج فارس و شاروبندی مدیر تربیت بدنی دانشگاه دانشگاه آزاد کاندیدا بودند که پس از رأی‌گیری علی کمالی توانست با کسب پنج رأی برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاه استان معرفی شود.