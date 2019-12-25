مکزیک دولت جدید بولیوی را به «ارعاب دیپلماتیک» متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وزارت خارجه مکزیک امروز چهارشنبه اعلام کرد: از اینکه ماموران امنیتی بولیوی سفارت و اقامتگاه سفیر این کشور را تحت «نظارت بیش از حد» قرار داده اند، عمیقا ناخرسند است و آن را نوعی ارعاب می داند.

تصاویری که از داخل ساختمان اقامتگاه سفیر مکزیک در لاپاز پایتخت بولیوی گرفته و در توییتر منتشر شده است، چندین مامور پلیس بولیوی را در خارج از ساختمان نشان می دهد.

این افراد درست مقابل ساختمانسفارت مکزیک در لاپاز مستقر شده اند.

مکزیک دولت جدید بولیوی را متهم کرده است که در صدد ارعاب کارکنان سفارتش است و این اقدام را مغایر قوانین بین المللی ناظر بر روابط دیپلماتیک می داند.

پس از اینکه ایوو مورالس رئیس جمهوری مستعفی بولیوی به مکزیک رفت و از آن کشور پناهندگی گرفت، روابط ۲ کشور به تیرگی گرایید و قطع شد.