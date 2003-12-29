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۸ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۱۶

گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به بم

فردي پس از 3 روز زنده از زير آوار بيرون كشيده شد

فردي پس از 3 روز زنده از زير آوار بيرون كشيده شد

پس از سپري شدن 3 روز از زلزله بم ، گروه جستجويي از استان اصفهان فردي را زنده از زير آوار بيرون آوردند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر ، اين گروه  درعمليات تجسس خود به منظور يافتن افراد کشته شده ويا زنده ، موفق به يافتن يک فرد مصدوم زنده شدند.

بنابراين گزارش ، اين فرد دريکي از مساجد شهر بم پيدا شده وهمچنين  روز گذشته نيز 2 نفر مصدوم بطور زنده از زير آوار بيرون آورده شده اند.

اين گزارش همچنين حاکي است، کمکهاي ارسالي از آمريکا نيز وارد مناطق زلزله زده شده است.

گفتني است ، خبرها در مورد کشته شدگان اين حادثه متفاوت بوده و بنابراظهارنظر برخي مسوولان تا به حال 25 هزارنفر در اين حادثه کشته شده و در اين ميان 19 هزار و500 نفر آنها دفن شده اند وبرخي ديگر نيز از تدفين همه کشته شدگان خبر مي دهند.  

 

کد مطلب 48077

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