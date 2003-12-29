فردي پس از 3 روز زنده از زير آوار بيرون كشيده شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر ، اين گروه درعمليات تجسس خود به منظور يافتن افراد کشته شده ويا زنده ، موفق به يافتن يک فرد مصدوم زنده شدند.

بنابراين گزارش ، اين فرد دريکي از مساجد شهر بم پيدا شده وهمچنين روز گذشته نيز 2 نفر مصدوم بطور زنده از زير آوار بيرون آورده شده اند.

اين گزارش همچنين حاکي است، کمکهاي ارسالي از آمريکا نيز وارد مناطق زلزله زده شده است.

گفتني است ، خبرها در مورد کشته شدگان اين حادثه متفاوت بوده و بنابراظهارنظر برخي مسوولان تا به حال 25 هزارنفر در اين حادثه کشته شده و در اين ميان 19 هزار و500 نفر آنها دفن شده اند وبرخي ديگر نيز از تدفين همه کشته شدگان خبر مي دهند.