۲۵ درصد صادرات غیر نفتی متعلق به مواد معدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک با فعالان معدن و صنایع معدنی استان زنجان با بیان اینکه ۲۵ درصد صادرات غیر نفتی متعلق به بخش معدن و مواد معدنی است، گفت: ۱۰ میلیارد دلار صادرات معدن و محصولات معدنی در کشور اتفاق افتاده است.

وی از صادرات ۱۱ میلیارد تن فولاد تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: تا سال ۱۳۹۲ واردات فولاد در کشور وجود داشت و امروز علاوه بر تأمین نیاز داخلی صادرات این محصول مهم صنعتی در کشور انجام می‌شود.

سرقینی با اشاره به اینکه توزیع خاک با عیارهای مختلف دور از عدالت نیست، ادامه داد: باید فلز محتوا ملاک باشد و اگر لازم است باید روش اصلاح شود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه عوارض صادرات کنسانتره در کشور از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است، گفت: صبح امروز (چهارشنبه) ۷ شرکت روی برای صادرات معرفی شدند و برخی شرکت‌ها به دلیل عدم بازگشت ارز هنوز معرفی نشدند.

سرقینی افزود: گمرگ در این شرایط تحریم کارساز بوده است و به اندازه‌ای این اداره انعطاف‌پذیر بوده که همیشه آمادگی همکاری را دارند.

وی در ادامه با اشاره به نحوه تخصص خاک به واحدهای روی در کشور، گفت: فرایند تعیین سهمیه خاک اتفاق خوبی نبوده است و باید رفع شود، قیمت‌گذاری نیز باید به‌صورت کمیته‌ای انجام شود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه قانون «گون» مربوط به دهه ۷۰ بوده، ولی اجرای آن به تازگی اتفاق افتاده است، ادامه داد: در حال رایزنی و بررسی برای اصلاح اجرای این قانون هستیم.

سرقینی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل و مشکلات حوزه معدن، به نگاه ویژه وزارت صمت به این بخش اشاره کرد و گفت: ارائه مواد معدنی در بورس حل شده است.

وی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام سال حمایت ز تولید داخلی، متذکر شد: سال تولید ملی است و نمی‌توان اجازه داد محصول تولیدی در داخل کشور واردات شود، گفت: موردی در مورد کیفیت کالای تولید داخلی وجود داشته باشد اعلام شود تا به آن رسیدگی شود.

سرقینی افزود: پیگیری سهمیه گازوئیل برای خودروهای سنگین فعال معادن نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.