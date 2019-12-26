لیگ برتر بانوان در خانه تکواندو پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ تیم حاضر در پانزدهمین دوره لیگ جوانان و بزرگسالان بانوان ایران موسوم به «جام کوثر» یادواره شهید عصمت پورانوری دیدارهای هفته‌دهم تا دوازدهم خود را برگزار خواهند کرد. مهمترین دیدار این هفته را تیم‌های اول و پنجم جدول برگزار می‌کنند.

فتح صدرالبرز که بدون شکست با ۲۷ امتیاز در صدر جدول ایستاده در یک دیدار حساس برابر «داتیس یزد» تیم سوم فصل گذشته صف آرایی می‌کند. یزدی‌ها با وجود تکواندوکاران خوبی که در اختیار دارند، تا اینجای کار نتیجه چندان خوبی نگرفته اند و در پیکار با صدرنشین نیز کار سختی پیش رو خواهند داشت.

تیم‌های استریچو و فرمانیه هم در دیگر بازی مهم این هفته را برگزار می‌کنند دو تیم با ۲۱ امتیاز مکان‌های سوم و چهارم جدول را در اختیار دارند و برای تثبیت جایگاه خود در مکان سوم جدول برابر صف آرایی خواهند کرد. بدون شک تساوی به درد هیچکدام نمی‌خورد، چرا که فرصت نزدیک شدن را به دیگر رقبا می‌دهد.

تا پایان هفته نهم، فتح صدر البرز با ۲۷ امتیاز صدرنشین است، لوازم خانگی کن با ۲۴ امتیاز در مکان دوم قرار دارند و اسپریچو و فرمانیه با ۲۱ امتیاز سوم و چهارم هستند و داتیس یزد با ۱۸ و دانشگاه آزاد با ۱۶ امتیاز در مکان‌های بعدی قرار دارند.

برنامه کامل هفته دهم:

* دانشگاه آزاداسلامی - لوازم خانگی کن

* هیأت تکواندو هفتگل – فرمانیه

* روپایی الکترونیکی keen - هیأت تکواندو بهار

* هیأت تکواندو ورامین – باشگاه ورزشی داتیس یزد

* هیأت تکواندو جنوب‌شرق - اسپریچو

*هیأت تکواندو شهرستان نظرآباد – شوکا لاوین مریوان

برنامه کامل هفته یازدهم:

* دانشگاه آزاداسلامی – هیأت تکواندو ورامین

* باشگاه فتح صدر البرز - هیأت تکواندو استان مرکزی

* هیأت تکواندو هفتگل – هیأت تکواندو بهار

* هیأت تکواندو استان ایلام – اشگاه ورزشی داتیس یزد

* روپایی الکترونیکی keen – لوازم خانگی کن

* فرمانیه – * اسپریچو

* هیأت تکواندو جنوب‌شرق – هیأت تکواندو شهرستان نظرآباد

برنامه کامل هفته دوازدهم:

* دانشگاه آزاداسلامی – روپایی الکترونیکی keen

* باشگاه فتح صدر البرز – باشگاه ورزشی داتیس یزد

* هیأت تکواندو هفتگل – لوازم خانگی کن

* هیأت تکواندو استان ایلام – هیأت تکواندو ورامین

* هیأت تکواندو بهار – اسپریچو

* هیأت تکواندو استان مرکزی – شوکا لاوین مریوان

* فرمانیه – هیأت تکواندو شهرستان نظرآباد