لزوم بررسی و پیگیری مشکلات زندانیان به طور مستمر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جریان دیدار با سرپرست زندان‌های هرمزگان، بر بررسی و پیگیری مشکلات زندانیان به طور مستمر تاکید کرد و افزود: باید درخواست‌های مددجویان به صورت روزانه توسط مددکاران و قاضی ناظر بر زندان بررسی تا آرامش در زندان حاکم شود.

صالحی افزود: مددکاران زندان باید آگاهی کاملی نسبت به وضعیت قضائی و سایر مشکلات مددجویان داشته باشند تا دغدغه و نگرانی آنان را برطرف کنند.

وی با تأکید بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، بیان کرد: تأسیسات نوین حقوقی از ظرفیت بسیار خوبی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برخوردار است و باید زندان‌ها با تعامل با محاکم قضائی از این ظرفیت برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: بازدید قضات از زندان‌ها نیز باید مؤثر، مفید و منجر به نتایج مثبتی شود تا مقدمات آزادی مددجویانی که شرایط لازم را دارند هر چه زودتر فراهم شود.

وی اضافه کرد: مددجویانی که با جرایم کم اهمیت در زندان‌ها نگهداری می‌شوند باید با محاکم قضائی مکاتبه تا زمینه آزادی آنان نیز فراهم شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: دستگاه قضا همچنان با جرایم خاص و خشن با جدیت و محکم برخورد می‌کند و ارتقای امنیت اجتماعی از اولویت‌های دستگاه قضا در هرمزگان است.

سرپرست زندان‌های هرمزگان هم در ادامه این دیدار به ارائه گزارشی از وضعیت موجود زندان‌های استان پرداخت و خواستار تعیین تکلیف زندانیان طویل المدت شد.

رضا مقبلی همچنین خواستار انتقال زندانیان غیر بومی به زندان‌های محل سکونتشان شد و گفت: با انتقال این زندانیان جمعیت کیفری زندان‌های هرمزگان کاهش بسیار محسوسی خواهد داشت.