۶۵۰ موقوفه فاقد سند در استان سمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باقر زاده شامگاه چهارشنبه در پنجمین جلسه کارگروه مشترک ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به میزبانی امامزاده یحیی (ع) سمنان، ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری، ۵۴ هزار رقبه موقوفه سنددار شدند که نشان از عزم نهادهای مرتبط برای ساماندهی موقوفات است، تأکید کرد: در استان سمنان هنوز ۶۵۰ موقوفه فاقد سند وجود دارد.

وی بابیان اینکه در آینده نزدیک با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک، ۶۵۰ پلاک موقوفه فاقد سند استان سمنان سنددار می‌شوند، ابراز کرد: در کل کشور تعداد ۵۰ هزار پلاک ثبتی بدون سند وجود دارد.

مدیرکل اسناد و ثبت سازمان اوقاف گفت: با توجه به قانون کاداستر یا همان سند تک‌برگی، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور امضاءشده تا نسبت به تثبیت مالکیت این پلاک‌ها اقدام شود که یکی از مفاد آن کارگروه‌های شهرستانی و استانی برای بررسی و سنددار شدن املاک موقوفه است.

باقر زاده بابیان اینکه سنددار شدن موقوفات سبب تثبیت این املاک می‌شود، گفت: در سیاست جدید سازمان اوقاف اسناد مالکیتی که به‌صورت دفترچه‌ای صادرشده باید تبدیل به اسناد جدید شود تا بانک اطلاعاتی سیستم کاداستر تکمیل شود.

مدیرکل اوقاف سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه تلاش‌های زیادی برای اخذ اسناد مالکیت موقوفات در استان شده است، گفت: همکاری خوبی از طرف اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان سمنان برای تثبیت مالکیت موقوفات وجود دارد.

حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی بابیان اینکه اولویت اوقاف استان سمنان اخذ سند مالکیت موقوفات فاقد سند به‌منظور حفظ و صیانت از این اموال است، تأکید کرد: وجود موقوفات متعدد با نیت‌های گوناگون در جامعه امروز ما نشانگر عمق نگرش انسان دوستانه توأم بااحساس مسئولیت واقفان است که بر اساس نیاز روز جامعه و در راستای رفع مشکلات همنوعان خود نسبت به وقف اموال خود اقدام کرده‌اند.