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۵ دی ۱۳۹۸، ۹:۵۹

نخست‌وزیر مکلف لبنان:

به خواسته‌های معترضان کاملا پایبند هستم

به خواسته‌های معترضان کاملا پایبند هستم

نخست وزیر مکلف لبنان بر پایبندی کامل خود بر خواسته های معترضان این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حسان دیاب نخست وزیر مکلف لبنان تاکید کرد که به درخواست های معترضان لبنانی تعهد کامل دارد.

وی در جریان دیدار با یک گروه از نمایندگان معترضان افزود: مهم ترین مسأله، بازگرداندن اعتماد میان مسئولان و ملت است. مخالفان حق دارند نقش خود را در کشور ایفا کنند.

پیش از معترضان لبنانی با حضور در خیابانهای این کشور خواهان تشکیل دولت تکنوکرات و توانمند برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی شده بودند.

دیاب در جریان این نشست در خصوص ویژگی های کابینه آتی که شامل افراد کارشناس مستقل و غیر حزبی به ویژه در پست های کلیدی خواهد بود صحبت کرد.

وی به ضرورت حضور گسترده جوانان و زنان در کابینه اشاره کرد.

کد مطلب 4807929
فاطمه صالحی

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