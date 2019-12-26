به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فانی، رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی در نشست خبری برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مشهد مقدس، گفت: فعالیت‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از سال ۱۳۶۸ در قالب «معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی» آغاز به کار کرده و با استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در حوزه علمیه خراسان و دانشگاه‌های مطرح استان، در شوراهای علمی و پژوهشی و همچنین همکاری محققان حوزوی و دانشگاهی، ده‌ها طرح تحقیقاتی را به ثمر برساند و به جامعه علمی کشور تقدیم نماید.

وی اظهار کرد: این معاونت پس از آن با نام «مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی» به کار خود ادامه داد تا اینکه در سال ۱۳۹۵ با مصوبه هیأت امنای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به «پژوهشکده اسلام تمدنی» تغییر نام پیدا کرد. مأموریت اصلی که برای این پژوهشکده تعریف شده است: «تأمین پشتوانه‌های تمدن نوین اسلامی-ایرانی از طریق نگرش به اسلام به مثابه دین تمدن‌ساز و توانمند در برپایی جامعه متعالی» است.

فانی خاطرنشان کرد: در این پژوهشکده چهار گروه علمی با نام‌های گروه پژوهشی فقه کاربردی، گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی، گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید، و گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی و اداره امور پژوهشی پژوهشکده در حال فعالیت است. همچنین اداره کل پژوهش عهده دار امور پژوهشی مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی است، دارای سه اداره به نام‌های اداره امور پژوهشی، اداره کتابخانه و اطلاع‌رسانی و همچنین اداره نشریات و فصلنامه‌ها است.

رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات خراسان رضوی بیان کرد: فعالیت‌های پژوهشی این پژوهشکده نیز در شوراهای علمی و شورای پژوهشی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده و برخی از اساتید به نام حوزوی و دانشگاهی بهره می‌برد.

وی اظهار کرد: تا کنون بیش از ۱۵۰ مجلد کتاب در طی این سال‌ها از سوی پژوهشکده اسلام تمدنی منتشر شده و حدود ۷۰ طرح پژوهشی در حال اجرا داریم. علاوه بر این کار ویژه‌هایی نیز توسط گروه‌های پژوهشی انجام گرفته است. در حال حاضر «همایش بین المللی الهیات شهر» که در گروه پژوهشی فقه کاربردی طراحی شده است و با مشارکت دیگر گروه‌های پژوهشی پژوهشکده و همچنین مؤسسات علمی حوزوی و دانشگاهی همکار در حال برنامه ریزی است، ان‌شاء الله در زمستان سال آینده برگزار خواهد شد.

فانی با بیان اینکه همچنین «دانشنامه تمدن اسلامی» که کار بزرگی است توسط گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی طراحی شده است و اکنون در حال اجرا است، اضافه کرد: امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد تولید این دانشنامه جهت عرضه به جامعه علمی کشور باشیم. گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی هم فعالیت شاخصی را تحت عنوان «فرهنگ کاربردی واژگان قرآن کریم» در دست تحقیق دارد که به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی ارائه شده است. جلد اول آن منتشر شده و دومین مجلد آن در حال آماده سازی برای انتشار است. همچنین بخش پایانی این اثر ارزشمند در حال تدوین توسط تعدادی از اساتید و متخصصین علوم قرآنی است و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد انتشار کامل این مجموعه فاخر باشیم.

رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی گفت: علاوه بر موارد یادشده، «همایش مردم‌سالاری دینی» کارویژه ای است که توسط گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید در حال پیگیری برای برگزاری است. این همایش با مشارکت برخی پژوهشکده‌های دیگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین دیگر نهادهای حوزوی و دانشگاهی معتبر، برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: دفتر تبلیغات اسلامی سال هاست که رویکرد مسأله محوری را در تمام فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های علمی و پژوهشی اتخاذ نموده است. گروهی از پژوهشگران چالش‌های موجود در جامعه ایران را رصد نموده و به صورت ۱۰۰ مسأله که نظام جمهوری اسلامی ایران باید برای آنها برنامه داشته باشد، ارائه کرده است. از میان این مسائل با توجه به اهمیت و ضرورت و همچنین ظرفیت موجود در دفتر تبلیغات اسلامی ۱۵ مسأله به عنوان مسائلی که دفتر می‌تواند تمامی فعالیت‌های خود را معطوف به آنها تعریف نماید، انتخاب شده اند. از فرصتی که برای بنده در این نشست خبری فراهم آوردید استفاده می‌کنم و از همه اساتید و پژوهشگرانی که در حوزه علوم انسانی و اسلامی فعالیت می‌کنند و به این حوزه علاقه‌مند هستند، با توجه به محورهای پژوهشی مصوب در این پژوهشکده که در سایت رسمی پژوهشکده به آدرس ici.isca.ac.ir معرفی شده است، دعوت می‌کنم که در موضوعاتی که می‌توانند کمک کنند، پیشنهاداتشان را در قالب طرح اجمالی به ما ارائه دهند تا بتوانیم در صورت تأیید شورای علمی و پژوهشی پژوهشکده، از خدمات ارزشمند علمی آنها بهره مند شویم.