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۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱

کیفیت هوای مشهد ناسالم است

کیفیت هوای مشهد ناسالم است

مشهد - مقایسه غلظت آلاینده‌ها در مشهد حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۱۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های طرق، لشگر و خیام جنوبی در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار وحدت با عدد شاخص ۱۳۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

توصیه می‌گردد افراد حساس فعالیت‌های طولانی یا سنگین خود را کاهش دهند و از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

کد مطلب 4808032

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