به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی استان، الله‌کرم نصیری در نشست پیگیری جذب و توزیع تسهیلات روستایی و عشایری استان بدون اشاره به سهم تسهیلات بانکی طرح‌های مذکور افزود: اگرچه تسهیلات ارائه شده قابل توجه است، اما باید تلاش کرد تا حمایت از این روند پایدار تداوم یابد.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که سهم استان در ارائه تسهیلات بخش کشاورزی به خصوص در حوزه صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای راافرایش دهیم تا بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی در این حوزه باشیم.

نصیری، با اشاره به همکاری مطلوب بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در جذب تسهیلات مشاغل روستایی و عشایری تصریح کرد: توزیع تسهیلات در هریک از بخش‌ها باید مناسب و با توجه به توجیه اقتصادی طرح‌ها انجام شود تا این تلاش‌ها در راستای توسعه پایدار گامی مؤثر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: از همین رو کارگروهی زیرمجموعه شورای اشتغال استان و هماهنگی امور اقتصادی متشکل از کمیته فنی و کمیته نظارت تشکیل شده تا اقدامات لازم را انجام دهند.