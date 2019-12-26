آذربایجان غربی آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانونمند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم در حوزه‌های مختلف برای برگزاری باشکوه و قانونمند یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است افزود: تدابیر لازم برای برگزاری قانونمند رویدادی سیاسی که تجلی وحدت و انسجام ملی ایرانیان است توسط کمیته‌های مربوطه در استان اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اصل بی طرفی به عنوان اصلی اساسی در انتخابات بار دیگر بر اهتمام جدی مجریان انتخابات بر رعایت آن تاکید کرد و از کاهش رد صلاحیت داوطلبین در این دوره به نسبت دوره قبل در هیأت‌های اجرایی خبر داد.

مصطفوی با اشاره به اینکه کمیته‌های مربوطه آمادگی لازم را برای انتخابات ۲ اسفند دارد، اظهار داشت: تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات قانون‌مند که تجلی وحدت و انسجام ملی ایرانیان است باید در ۱۰ حوزه انتخابیه استان سنجیده شود.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: با هدف مأیوس کردن دشمنان باید مشارکت حداکثری و فراهم کردن زمینه مشارکت مورد توجه قرار گیرد.

مصطفوی اظهار داشت: داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با رعایت مسائل اخلاقی و ارزشی و قانونی نسبت به تبلیغات در موعد قانونی اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: احساس مسئولیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس برای ثبت‌نام و پرشور شدن مشارکت سیاسی قابل قدردانی است.

در ادامه این جلسه نیز رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات آذربایجان غربی گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته را ارائه کردند.