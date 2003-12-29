بازسازي مناطق زلزله زده به زودي آغاز مي شود

عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: علاوه بر کمک هاي مردمي و بين المللي، از رديف اعتبارات پيش بيني نشده و حوادث غير مترقبه بودجه سنواتي، منابع مورد نياز براي بازسازي مناطق حادثه ديده اختصاص مي يابد.

سيد مهدي طباطبايي افزود: در حال حاضر کمک هاي مردمي و بين المللي تا حدودي مي توان نيازهاي زلزله زدگان را تامين کند و دولت براي تامين منابع مالي با توجه به اين کمک ها مشکلي ندارد.

به گفته وي، در بودجه سنواتي دولت هر ساله منابعي به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در رديف هزينه هاي متفرقه لحاظ مي شود که تمام يا سهمي از آن در سال 1383 به بازسازي مناطق زلزله زده تخصيص داده مي شود.( در بودجه سال 1383 حدود 250 ميليارد ريال به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده لحاظ شده است.

وي افزود: با توجه به اختصاص اعتبار براي حوادث غير مترقبه در بودجه دولت و نيز اختصاص چهار هزار و 300 ميليارد ريال وام بلند مدت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بازسازي مناطق زلزله زده ، اين بازسازي بع زودي آغاز مي شود.