اسقف اعظم کانتربری به کشورهای جنوب آسیا سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری سفر خود را با دیدار اسقف مون هینگ اسقف غرب مالزی در کلیسای جامع سنت مری آغاز می کند.

ویلیامز در کوالالامپور همایشی با اسقفهای انگلیکن منطقه و نمایندگان سایر فرقه های مسیحی برگزار خواهد کرد. دیدار از کلیساهای فعال این کشور نیز بخشی از برنامه های وی در مالزی محسوب می شود.

دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری همچنین به منظور دیدار با رهبران دینی و مدنی و دیدار از کلیساهای سریلانکا به این کشور سفر می کند.

رهبر روحانی انگلیکنهای جهان نسبت به وضعیت کنونی سریلانکا ابراز نگرانی کرد و گفت: سریلانکا در وضعیت سیاسی دشواری قرار دارد و ما برای رنج مردم این کشور دعا می کنیم.

اسقف اعظم کانتربری در سریلانکا طی یک نشست بین ادیان با رهبران مسیحی و نمایندگان ارشد بودائی این کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت که به دنبال آن در دیدار کوتاهی با حزب مخالف دولت و رهبران جامعه مدنی شرکت می کند.

ویلیامز همچنین به عنوان آخرین بخش از سفر خود به آسیا در سنگاپور سخنرانی با عنوان " ادیان عمومی و خیر مشترک" ایراد خواهد کرد.

