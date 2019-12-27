سجاد میرشریف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان مشارکت دانش آموزان در انتخاب شعار بیست و پنجمین یادواره شهدای دانش آموز استان یزد منتشر شده است.

وی بیان کرد: دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه می‌توانند شعارهای خود را حول محورهای ویژگی‌های نوجوان مؤمن انقلابی با توجه به بیانیه گام دوم، نقش دانش آموزان امروز در صحنه‌های انقلاب به تبعیت از شهدای دانش آموز و ابعاد عاشورایی شهدای دانش آموز انتخاب کنند.

میرشریف عنوان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این فراخوان شعارهای خود را به همراه مشخصات و شماره تماس از طریق پیام رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۳۵۷۷۴۹۵۶۹ ارسال کنند.

دبیر برگزاری یادواره همکلاسی، آخرین مهلت ارسال شعارها را تا ۱۲ دیماه ۱۳۹۸ اعلام کرد و گفت: به بهترین و زیباترین شعار انگشتر با نگین سنگ حرم امام حسین (ع) اهدا خواهد شد.

میرشریف خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۳۶۲۶۴۴۸۰ تماس حاصل کنند.

وی یادآور شد: این یادواره هفتم اسفندماه ویژه برادران و هشتم اسفندماه ویژه خواهران در محل دفتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد واقع در خیابان دهم فروردین، کوچه شهید فتوحی (حنا) برگزار خواهد شد.