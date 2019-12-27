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۶ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۳۲

برای نخستین بار؛

رزمایش «مقابله با تهدیدات بیولوژیکی» در بندرانزلی برگزار شد

رزمایش «مقابله با تهدیدات بیولوژیکی» در بندرانزلی برگزار شد

انزلی- برای نخستین بار با حضور بیش از ۲۰۰ بسیجی، رزمایش پدافند غیر عامل با هدف «مقابله با تهدیدهای بیولوژیکی» در روستاهای غرب بندر انزلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بندرانزلی پیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رزمایش پدافند غیر عامل در ادامه رزمایش الی بیت المقدس که هفته گذشته در دو محور آبی و خاکی انجام شده بود برگزار شد.

سرهنگ پاسدار مهدی صفاتی افزود: در این رزمایش مردم روستاهای غرب بندرانزلی و ادارات مربوطه آمادگی خود را نسبت به بحران‌های احتمالی و حملات بیولوژیکی دشمن محک زدند.

وی افزود: حفظ و ارتقای آمادگی بسیجیان برای رزم و مقابله با نیروهای تروریستی، آمادگی برای مقابله با تهدیدهای بیولوژیکی، تمرین همکاری بین سپاه و ادارات شهرستان برای مدیریت بحران و ایجاد همدلی بیشتر در بین مردم و مسئولان از جمله اهداف این رزمایش بود.

سرهنگ صفاتی با اشاره به برگزاری موفق رزمایش الی بیت المقدس در هفته گذشته افزود: در رزمایش الی بیت المقدس دشمن به این نتیجه می‌رسد که توانایی رویارویی مستقیم و مسلحانه با نیروهای بسیجی ندارد و نیروهای خرابکار و تکفیری در این رزمایش راه مقابله با مردم را مسموم کردن آب آشامیدنی و ترور بیولوژیک مردم می‌دانند که در رزمایش پدافند غیر عامل مقابله با این تهدیدها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این رزمایش مردم برای تخلیه موقت خانه‌های خود و آمادگی با بحران فراخوانده می‌شوند و آبفای روستایی اقدام به تخلیه منبع آب منطقه و بررسی عدم وجود عامل خطر آفرین کرد.

سرهنگ صفاتی همچنین گفت: یکی از اهداف این رزمایش دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان با برپایی میز خدمت در مسجد بود و پزشکیاران نیز به همراه یک پزشک عمومی و دو پزشک متخصص قلب و عروق و پوست و مو نیز در حاشیه این رزمایش مردم را به صورت رایگان ویزیت کردند.

کد مطلب 4808555

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