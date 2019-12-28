۱۲۰۰۰ بی سواد مطلق در گرگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهجت تربتی نژاد صبح شنبه در خصوص نرخ سواد در شهرستان گرگان اظهارکرد: سواد کلید ورود ما به دنیاست و باعث شناخت بهتر ما از زندگی و جامعه می شود.

وی افزود: با وجود تلاش های فراوان در کشور و شهرستان گرگان هنوز حدود ۱۲ هزار بی سواد در گرگان داریم که از مهارت های سواد اولیه و ضروری برخوردار نیستند.

تربتی نژاد با بیان اینکه امروز به اهمیت سواد بیشتر واقف هستیم، ادامه داد: سوادآموزی حق هر انسان است و درهای زیادی را به سمت دانش و درک زندگی به روی انسان باز می‌کند و همه انسان ها باید ازاین حق برخوردار شوند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان گفت: افراد با سواد نسبت به حقوق انسانی خود آگاه تر هستند و فرصت مطالعه و یادگیری دارند و زمینه را برای توسعه کشور فراهم می کنند.