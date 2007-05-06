۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

با برگزاری مجمع ؛

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی معرفی شد

خراسان رضوی - خبرگزاری مهر : با برگزاری مجمع هیئت کشتی خراسان رضوی رئیس هیئت کشتی استان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از وقفه ای چند ماهه مجمع هیئت کشتی استان خراسان رضوی با حضور یزدانی خرم ریاست فدراسیون کشتی کشور برگزار و "عباس خلقی" به مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیئت کشتی خراسان انتخاب شد.

خلقی که پیش از این به عنوان سرپرست موقت هیئت کشتی استان برگزیده شده بود در مجمع هیئت کشتی با به دست آوردن 12 رای از 13 رای ممکن بر کرسی ریاست کشتی استان نشست.

بذرافشان دیگر کاندیدای ریاست کشتی استان در این مجمع حضور نیافت که عدم حضور وی به منزله انصراف تلقی شد. پیش از این سرهنگ عظیمی ریاست هیئت کشتی استان را بر عهده داشت.

