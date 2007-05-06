رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از وقفه ای چند ماهه مجمع هیئت کشتی استان خراسان رضوی با حضور یزدانی خرم ریاست فدراسیون کشتی کشور برگزار و "عباس خلقی" به مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیئت کشتی خراسان انتخاب شد .

خلقی که پیش از این به عنوان سرپرست موقت هیئت کشتی استان برگزیده شده بود در مجمع هیئت کشتی با به دست آوردن 12 رای از 13 رای ممکن بر کرسی ریاست کشتی استان نشست .