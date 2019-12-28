افزایش ۹۲ درصدی ارزش معاملات در بورس کرمانشاه

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند معاملات در بازار سرمایه از ابتدای سال جاری سیر صعودی داشته است و رقم شاخص کل از ۱۷۹ هزار واحد در ابتدای سال به ۳۶۰ هزار واحد تاکنون رسیده است.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه افزود: افزایش حجم و ارزش این معاملات از ابتدای فروردین نشان می‌دهد که نقدینگی بسیار قابل توجهی وارد بازار شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: حجم معاملات، ۶ هزار و ۲۳۰ میلیون سهم و ارزش معاملات ۲۴ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال بوده است.

دفتری با بیان اینکه معاملات از نظر حجم ۴۱ درصد و از نظر ارزش ۹۲ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: حجم بالای نقدینگی در جامعه و نوسانات نرخ ارز، رفتار سرمایه گذاران را بسیار متأثر می‌کند بطوری که افراد جامعه به دنبال سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول خود هستند.

وی بیان داشت: در سال قبل و تا حدودی امسال نرخ ارز، مسکن و سکه رشد چند درصدی را رقم زدند و به این ترتیب جذابیت سرمایه گذاری در این بازارها بسیار کاهش یافته است از طرفی در این شرایط ارزش شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز و وجود تورم در جامعه با احتساب ارزش جایگزینی بسیار افزایش پیدا کرد.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه گفت: همینطور وجود تورم، نرخ فروش محصولات بسیاری از شرکت‌ها را افزایش داد که هر دو مورد یاد شده چشم انداز بازار را بسیار جذاب می‌کرد و سبب جذب نقدینگی و کشاندن سرمایه‌های راکد به سمت بازار سهام شد.

این مسئول عنوان کرد: ورود سرمایه‌های راکد به بازار سرمایه علاوه بر کمک به جذب بخشی از نقدینگی و کنترل تورم می‌تواند سبب تقویت بازار تأمین مالی بلند مدت شرکت‌ها شود و شرکت‌ها می‌توانند از این طریق شرایط کنونی اقتصادی و تحریم‌ها را راحت تر طی کنند.