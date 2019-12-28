«امیرعلی» پر طرفدار ترین نام پسر در چهارمحال و بختیاری

عبدالرضا کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۹ ماه ابتدای امسال ۱۲ هزار و ۵۳۷ واقعه ولادت در استان ثبت شده که از این تعداد حدود شش هزار پسر و پنج هزار و ۹۶۰ نوزاد دختر بودند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۷ کاهش ولادت داشتیم.

وی بیان کرد: طبق قانون ولادت باید قبل از ۱۵ روز و وفات قبل از ۱۰ روز ثبت شود که در ۹ ماه ابتدای امسال بیش از ۹۹.۸ درصد ولادت در مهلت قانونی ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری اسامی فاطمه، آوا، زهرا، النا، آیناز و رها را برای دختران و امیرعلی، حسین، آریا، امیرحسین، آراد، ماهان و محمد برای پسران را بیشترین اسامی عنوان کرد که در استان برای فرزندان ولادت شده در ۹ ماه امسال انتخاب شده است.

کاهش ازدواج در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: در ۹ ماه امسال پنج هزار و ۴۳۷ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که از این تعداد چهار هزار و ۳۳۶ واقعه در شهرها و یک هزار و ۱۰۱ واقعه در روستاها بوده و ۲۱.۱ درصد کاهش ثبت ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است.

وی در ادامه عنوان کرد: در ۹ ماه امسال یک هزار و ۶۳ طلاق به ثبت رسیده که حدود ۹۰۰ مورد شهری و ۱۳۷ مورد در روستاها بوده و چهار دهم درصد نسبت به مدت مشابه گذشته افزایش داشته است.

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری کمال گرایی و تمایل به شروع به زندگی مشترک با حداکثر امکانات و عدم رضایت به کمتر از ایده آل، ناتوانی خانواده در تأمین جهیزیه و هزینه‌های ازدواج، اعتماد به داشتن زندگی آزاد، آینده اقتصادی فرزندان، جذاب شدن جایگزین‌هایی برای ازدواج مانند کار و تفریح را از دلایل تأخیر سن ازدواج جوانان استان براساس پژوهش‌های میدانی و مطالعات انجام شده عنوان کرد.

وی کمبود داوطلب ازدواج در جامعه مردان، تحول موقعیت اجتماعی، کاهش اعتماد به خواستگاران به دلایل گسترش اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی، وجود خواهر و برادر بزرگ‌تر را از دیگر دلایلی برشمرد که علت تأخیر ازدواج خانم‌ها شده است.

بیماری‌های قلبی و عروقی مهمترین علت مرگ و میر

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری بیکاری، اشتغال به درآمد ناکافی، نداشتن امنیت شغلی، وسواس بیش از حد در انتخاب همسر و بیماری‌های روحی روانی و جسمی را از دیگر تأخیر ازدواج آقایان در استان عنوان کرد.

کریمی پنج دلیل عمده مرگ و میر ۹ ماهه ابتدای امسال در استان را بیماری قلبی عروقی ۱۳.۵ درصد، سرطان‌ها و تومورها ۱۱.۳ درصد، بیماری دستگاه تنفسی ۵.۹ درصد، حوادث غیرعمدی ۳.۸ درصد و بیماری دستگاه گوارش ۲.۵۴ درصد اعلام کرد.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ثبت احوال ظرفیت عظیمی از اطلاعات هویتی اشخاص است، افزود: این اطلاعات مدام در حال به روز رسانی است که ظرفیت عظیمی برای استعلام دستگاه‌هایی است که به این سامانه متصل هستند.

وی با بیان اینکه ثبت احوال زیرساخت دولت الکترونیک در کشور است، تاکید کرد: ثبت احوال در سال‌های اخیر توسعه بسیاری داشته و اکنون به صورت الکترونیکی فعالیت دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تاکنون در استان ۵۲۰ جلد شناسنامه مکانیزه صادر شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کارت هوشمندهای افراد واجد الشرایط ثبت نام شده که فرایند ثبت نام برای ۶۶۶ هزار و ۸۰۹ نفر تکمیل شده و حدود ۷۳ هزار نفر هنوز درخواست ندادند.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از سال آینده کارت ملی هوشمند، کاربردی خواهد شد که لازم است افرادی که تاکنون برای دریافت این کارت اقدام نداشتند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.