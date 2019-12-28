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۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۵۵

نفرات برتر مسابقات وزنه‌برداری بزرگسالان قم مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات وزنه‌برداری بزرگسالان قم مشخص شدند

قم - با پایان مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان قم در رده سنی بزرگسالان نفرات برتر این رقابت‌ها مشخص و تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی استان قم شامگاه جمعه در سالن شهید رواقی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم پایان یافت و تکلیف نفرات برتر این رقابت‌ها در اوزان مختلف مشخص شد.

در این مسابقات که به همت هیئت وزنه برداری استان قم به انجام رسید در دسته ۵۵ کیلوگرم امیر محمد قاسمی بالاتر از امیر مسعود رنجبر و ابوالفضل نیک خلق احمدی قهرمان شد و مقام نخست دسته ۶۱ کیلوگرم به حسین شاه چراغ رسید.

در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید عاصم آبادی مقام نخست را به دست آورد و در دسته ۷۳ کیلو گرم مهدی دهپرور قهرمان شد و محمد حسین بادین لو در جای دوم ایستاد و عنوان قهرمانی دسته ۸۹ کیلوگرم نیز به امیر فرزاد محمدی دانا رسید و حمید بشارتی و آرش زندیه دوم و سوم شدند.

همچنین در وزن ۹۶ کیلوگرم محمد قلی زاده قهرمان شد و امیر علی قاسمی به مقام نایب قهرمانی رسید و در وزن ۱۰۲ کیلوگرم محمدرضا غفوری بالاتر از سید علیرضا فروغی اول شد و مقام قهرمانی وزن ۱۰۹ کیلو به سید محمد حسین رضوی اصل رسید.

محمد مهدی یزدی و محمد جواد فرزانه در دسته ۱۰۹ کیلو دوم و سوم شدند و عنوان نخست دسته به اضافه ۱۰۹ کیلوگرم به علی ابی پور رسید، مجتبی مرد زاده دوم شد و حسام رمضانی به مقام سوم دست پیدا کرد.

کد مطلب 4808938

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