تظاهرات مردم ژاپن در اعتراض به اعزام نیرو به خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، روز گذشته مردم ژاپن در اعتراض به تصمیم دولت این کشور برای اعزام نیرو به خاورمیانه اقدام به برگزاری تظاهرات در برابر دفتر «شینزو آبه» نخست وزیر، کردند.

دولت ژاپن روز جمعه اعزام پرسنل نیروهای دفاع از خود به خاورمیانه را به منظور گردآوری اطلاعات با هدف حفاظت از کشتی‌های مرتبط با ژاپن و همچنین تضمین ایمنی تردد نفتکش‌ها تصویب کرد این برنامه شامل اعزام یک شناور، یک هواپیمای گشتی نیروهای دفاع از خود به همراه ۲۶۰ پرسنل به دریای عمان و تنگه باب المندب است.

مناطق محل انجام این مأموریت محدود به خلیج عمان، بخش شمالی دریای عرب و تنگه باب المندب است که دریای سرخ و خلیج عدن را به هم وصل می‌کند تنگه هرمز با توجه به انتقاد ایران از ابتکار ائتلاف دریایی ایالات متحده از مناطق محل مأموریت مستثنی شده است.