تغييررييس گروه بازرسان سازمان ملل به دليل پيدا نشدن سلاح هسته اي در عراق !

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد روز سه شنبه گروه جديدي از كارشناسان سازمان ملل را جايگزين گروه هانس بليكس كرد. اين تصميم عنان به دليل موفقيت آميز نبودن گروه هانس بليكس در پيدا كردن تسليحات هسته اي درعراق اخذ شده است.

آسوشيتدپرس با اعلام اين مطلب افزود: دميتري پريكوس كه درسه سال گذشته معاون هانس بليكس در كميسيون كنترل، بررسي و بازرسي سازمان ملل بوده، جايگزين وي شده است.

پريكوس موظف است در عراق سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك و نيز برنامه هاي تسليحات هسته اي صدام را پيدا كند.

پريكوس آلماني الاصل است و پيش از پيوستن به كميسيون امنيت سازمان ملل در سال 2000 ، حدود 28 سال بازرس آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده است.

پيش از اين هانس بليكس بارها با انتقاد از سياستهاي مرموزانه آمريكا اعلام كرده بود كه سلاح هسته اي در عراق يافت نشده و آمريكا و انگليس با توسل به اكاذيب وفريب افكار عمومي حمله به مردم بي پناه عراق و اشغال آن كشور را آغاز كرده اند.