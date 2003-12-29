آب 50 درصد از مناطق شهر بم وصل شد

معاون برنامه ريزي استانداري کرمان در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر با بيان اين مطلب گفت: برق معابر عمومي واصلي شهر نيز وصل شده است وهمچنين در ميادين وبرخي معابر عمومي خطوط تلفن نيز ايجاد شده است.

وي افزود: مساله آوار برداري وتجسس در مناطق زلزله زده جهت يافتن اجساد وقربانيان اين حادثه با استفاده از نيروي انساني وهمچنين خود روهاي سنگين از جمله لودر و بلدوزر در حال پيگيري است واميدواريم ظرف 7 الي 8 روز آينده کار تخليه کليه جنازه هاي زير آوار به اتمام برسد .

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اينکه برخي از اهالي شهر وافراد حادثه ديده فاقد چادر هستند ، گفت: چادر هاي زيادي در مناطق زلزله زده توزيع شده است وافراد همچنين با مراجعه نيروهاي امدادي کمکهاي لازم را دريافت مي کنند.