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۸ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

معاون برنامه ريزي استانداري كرمان در گفتگو با خبرنگار اعزامي "مهر" :

آب 50 درصد از مناطق شهر بم وصل شد

معاون برنامه ريزي استانداري كرمان گفت: آب 50 درصد از مناطق شهر بم پس از گذشت 3 روز از وقوع زلزله وصل شد.

معاون برنامه ريزي استانداري کرمان در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر با بيان اين مطلب گفت: برق معابر عمومي واصلي شهر نيز وصل شده است وهمچنين در ميادين وبرخي معابر عمومي خطوط تلفن نيز ايجاد شده است.
وي افزود: مساله آوار برداري وتجسس در مناطق زلزله زده جهت يافتن اجساد وقربانيان اين حادثه با استفاده از نيروي انساني وهمچنين خود روهاي سنگين از جمله لودر و بلدوزر در حال پيگيري است واميدواريم ظرف 7 الي 8 روز آينده کار تخليه کليه جنازه هاي زير آوار به اتمام برسد .
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اينکه برخي از اهالي شهر وافراد حادثه ديده فاقد چادر هستند ، گفت: چادر هاي زيادي در مناطق زلزله زده توزيع شده است وافراد همچنين  با مراجعه نيروهاي امدادي کمکهاي لازم را دريافت مي کنند.

 

کد مطلب 48090

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