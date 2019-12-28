منصور رحمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی حکایت از گذر امواج ناپایدار و ضعیف از منطقه البرز مرکزی دارد که با موجب بارش‌های پراکنده به ویژه در ارتفاعات می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به اینکه بارش‌ها در ارتفاعات استان به صورت برف خواهد بود، گفت: کاهش آلاینده‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود.

بارش برف در دیزین و آسارا

وی کمینه دمای هوای امروز کرج را منفی ۲ درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: بیشینه دمای این شهر ۸ درجه سانتی‌گراد است.

رحمانیان کمینه دمای هوای امروز شهرستان طالقان، اشتهارد، نظرآباد، آسارا و دیزین را منفی ۵ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوای دیزین فردا به منفی ۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز برای شهرستان طالقان، بخش آسارا و منطقه دیزین بارش برف را پیش‌بینی کرد.

اعلام وضعیت جوی محور کرج - چالوس

وی در بخش دیگری به کیفیت هوای شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: کیفیت هوای ساوجبلاغ، اشتهارد، فردیس و نظرآباد ناسالم است که به تدریج با کاهش آلاینده‌ها همراه خواهد بود.

رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی محور کرج - چالوس اشاره کرد و گفت: در این محور ابری و مه‌آلود است، همچنین صبح امروز در این محور کوهستانی بارش برف را شاهد بودیم.