سه شعبه بانك ملي ايران فردا در بم آغاز به كار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، بانک ملي ايران همچنين تمهيداتي انديشيده شده است تا هموطنان عزيز و داغدار شهرستان بم که در حال حاضر به عنوان مجروح يا همراه مجروح به شهرهاي مختلف کشور اعزام شده اند، بتوانند از طريق تمام شعب اين بانک در سراسر کشور، فعاليت هاي بانکي مورد نظر خود را انجام دهند. جزئيات اين امر متعاقبا به اطلاع هموطنان ارجمند خودهد رسيد.

بر اساس اين گزارش، سه شعبه مرکزي، مطهري و بازار بانک ملي ايران در شهرستان بم در جريان زلزله اخير به طورکلي تخريب شده لذا انجام امور بانکي شعب مذکور در حال حاضر در شعبه آزادي اين شهرستان متمرکز شده است و مشتريان محترم مي توانند براي انجام امور بانکي خود به شعبه مذکور مراجعه نمايند.

