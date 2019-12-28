۲۹ عکاس برتر هفته فیلم و عکس بروجرد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه آئین اختتامیه بیست و ششمین هفته فیلم و عکس سینمای جوان بروجرد با حضور شکرخدا گودرزی هنرمند پیشکسوت بروجردی، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد، تعدادی از هنرمندان، فیلمسازان و عکاسان در سالن دکتر زرینکوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار شد.

کاوه حدادی رئیس انجمن سینمای جوان بروجرد در این مراسم اظهار داشت: به منظور شرکت در هفته فیلم و عکس سینمای بروجرد ۱۸۰ فرم عکس به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد ۲۹ عکس انتخاب و در طول هفته گذشته در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی افزود: در طول هفته فیلم و عکس، دو فیلم برتر و منتخب تهران به نام‌های «نهال» و «سایه» و همچنین ۱۰ فیلم کوتاه از هنرمندان انجمن سینمای جوان بروجرد پخش شده است.

رئیس انجمن سینمای جوان بروجرد با بیان اینکه انجمن سینمای جوان بروجرد در دو حوزه اصلی کاری آموزش و تولید در خدمت هنرجویان است، تصریح کرد: دوره‌های ۷ ماهه فیلمسازی و تک درسی از طرف انجمن سینمای بروجرد برگزار می‌شود که در پایان دوره هنرجویان فیلمساز باید قادر به ساخت یک فیلم کوتاه و ارائه آن به عنوان پایان نامه باشند.

حدادی با اشاره به کمبود اعتبارات فرهنگی برای پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه، ادامه داد: متأسفانه موضوع فرهنگ و هنر در هیچ مقطعی دغدغه اولویت دار مسئولان نبوده است.

بنابراین گزارش، در پایان این مراسم از ۲۹ عکاس برتر هفته فیلم و عکس انجمن سینمای بروجرد تجلیل شد.