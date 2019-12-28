شهرداری بروجرد تنها ۶ میلیون اعتبار مصوب در حوزه فرهنگ داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز محسنی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان بروجرد اظهار داشت: متأسفانه امور به سمتی سوق داده شده است که شهرداری بروجرد نمیتواند فعالیتهای فرهنگی انجام دهد و اینکه چرا تا کنون نتوانسته در حوزه فرهنگ و هنر کاری کند جای سوال دارد.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون تنها ۶ میلیون تومان اعتبار برای حوزه فرهنگ در شهرداری بروجرد مصوب شده است، تصریح کرد: نبود اعتبارات کافی باعث شده است که شورای اسلامی هم نتواند در حوزه فرهنگ فعالیت خاصی انجام دهد که البته با توجه به قانون شهرداریها تمامی عوارضی که از مردم گرفته میشود باید در شئونات شهر هزینه شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد ادامه داد: متأسفانه دغدغه پرداخت حقوق کارگران شهرداری بروجرد موضوعی شده است که نتوانیم فرهنگسرایی ایجاد کنیم تا بوسیله و پشتوانه آن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد فعالیتهای مختلفی در حوزه فرهنگ و هنر به مردم ارائه دهد.
محسنی گفت: شهرداری موفق ارگانی است که باید هزینهها و درآمدهایش با یکدیگر همخوانی داشته باشد اما متأسفانه در سالهای گذشته شاهد چنین مهمی در شهرداری بروجرد نبودهایم.
وی با اشاره به انباشت زبالهها در برخی مناطق شهری افزود: ۶۰۰ نیروی مازاد در شهرداری بروجرد داریم و این در حالیست که نیروهایی که به عنوان پاکبان وارد شهرداری و استخدام شدهاند پشت میزنشین شدند، ما مجبور شدیم برای جمع آوری زبالههای سطح شهر پیمانکاری استخدام کنیم که ماهیانه ۷۰۰ میلیون تومان باید به وی پرداخت کنیم که در ماههای آتی این میزان با توجه به افزایش هزینهها، به یک میلیارد تومان خواهد رسید و این عملاً از عهده شهرداری خارج است.
رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد تاکید کرد: همه نگران وضعیت معیشتی پاکبان ها هستیم اما این را هم باید قبول کنیم شهرداری بروجرد اداره کاریابی نیست و شهرداری از محل پرداخت عوارض مردم برای خدمت بهتر به مردم ایجاد شده است.
محسنی یادآور شد: اگر مسئله پسماند را مدیریت و حل کنیم به طور قطع میتوانیم در امر فرهنگ و هنر نیز ورود پیدا کنیم.
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