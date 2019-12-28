اتحادیه اوراسیا روزنه ای برای اقتصاد ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار امیدبخش صبح شنبه در همایش آشنایی با فرصت‌ها و افزامات توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به شرایط تحریمی در کشور گفت: تنها کشوری که در شرایط تحریمی به اتحادیه اوراسیا ملحق شده است، ایران است و هیچ کشوری در شرایط تحریم نتوانستند به موافقتنامه تجارت ترجیحی ملحق شود.

وی افزود: طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته تعاملات ما با دنیای اقتصاد به سمت توافقات منطقه‌ای و چندجانبه ای پیش رفته و هیچکدام از این توافقات مانند کشورهای اسلامی و اکو موفقیت آمیز نبود و ما جزو غیرفعال‌ترین کشورها در حوزه تعاملات منطقه‌ای به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: ایران در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه که عضو ۲۳ تفاهمنامه تجارت آزاد است و توفیق چندانی در تعاملات منطقه‌ای نداشتیم و پرونده خوبی نداریم.

امیدبخش با اشاره به اهمیت اتحادیه اوراسیا برای اقتصاد ایران گفت: پس از مدتها و تحریم و بسته بودن فضای تعاملات، اتحادیه اوراسیا یک روزنه‌ای در اقتصاد به شمار می‌رود و تجار کشور و بازرگانان شمال می‌توانند ازاین ظرفیت استفاده کنند.

مدیرکل چندجانبه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تعرفه برخی کالاها از جمله پسته صفر است گفت: باید از فضا و فرصت اوراسیا برای توسعه صادرات استفاده کنیم و حفظ، تعمیق و توسعه این بازار عملاً در دست ما است.

وی یادآور شد: اتحادیه اوراسیا نیز با چند کشور موافقتنامه تجارت آزاد را اجرایی کردند وباید از ظرفیت این اتحادیه برای نقش آفرینی در این بازار بهره برد.

وی گفت: اتحادیه اوراسیا می‌تواند با اتحادیه‌های دیگر توافقنامه تجارت آزاد اجرا کند و ملکف به اجرای تعهد خود هستند.

امیدبخش یادآور شد: موافقتنامه موقت اتحادیه اوراسیا پس از سه سال به موافقتنامه تجارت آزاد مبدل می‌شود و این موافقتنامه پس از دو سال مذاکره نهایی شده است و پشتیبانی سیاسی و دولتی از این موافقتنامه بسیار مهم و اساسی است.