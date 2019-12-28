به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده و دعوت از وزیر نیرو، رضا اردکانیان برای افتتاح نیروگاه ۵۸ مگاوات راهبران برق و آشنایی با مشکلاتی که در شهرستان رفسنجان و انار وجود دارد، دوشنبه به رفسنجان سفر خواهد کرد.

وی افزود: بازدید از پروژه‌ها و پیگیری و بررسی مشکلات حوزه برق و آب آشامیدنی و همچنین حل مشکلات مربوط به قانون ۲۷ و ۲۸ در دستور کار سفر وزیر به رفسنجان قرار دارد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یادآور شد: دو هفته پیش در نطق میان دستور در صحن مجلس، درخواست‌هایی از وزیر نیرو ارائه شد و در گذشته بارها در خصوص مصرف بهینه آب تذکر داده شده است.

محمدی انارکی تصریح کرد: کارشناسان باید به حوزه انتخابیه انار و رفسنجان بیایند و مشاهده کنند که امروزه آب مصرفی باغات متأسفانه برای اراضی غیرمرغوب استفاده می‌شود اما به دلیل موضوع ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نمی‌توان این آب را به باغات دارای درختان ۲۰ الی ۴۰ سال گسیل داد که باردهی بیشتری دارند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متأسفانه در بخش‌های مختلفی شاهد فرسودگی لوله‌ها در شهرستان بودیم که گاهی به بیش از ۵۰ سال می‌رسد اما با اقدامات انجام شده و تعمیرات انجام شده و همچنین پیش بینی منابع ذخیره سازی، خوشبختانه امسال با کمبود مواجه نخواهیم شد.