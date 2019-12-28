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۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۴۰

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام:

عملیات اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور به زودی کلنگ زنی می شود

عملیات اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور به زودی کلنگ زنی می شود

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: عملیات اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور به زودی توسط رئیس جمهور کلنگ زنی می شود.

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اتصال ایلام به شبکه ریلی را هدف مهم اداره کل راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه قطعه چهارم راه آهن غرب کشور و قطعه اول اسلام آباد به سمت ایلام به طول ۱۸ کیلومتر پس از پیگیری‌های فراوان توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به فراخوان گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: پیمانکار این قطعه مشخص و قرارداد نیز در ماه گذشته ابلاغ شد، پیمانکار هم‌اکنون در حال تجهیز کارگاه است و عملیات اجرایی پروژه به طور رسمی با حضور رییس‌جمهوری آغاز خواهد شد.

کاظمی با اشاره به اینکه مطالعات اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور از شمال و جنوب استان انجام شده است، گفت: فاز اول از اسلام‌آباد به ایلام به طول ۸۰ کیلومتر و فاز دوم به طول ۳۴۸ کیلومتر تا اندیمشک تعریف شده و با توجه به مکاتباتی که با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم، فاز اول یعنی مسیر ایلام به اسلام‌آباد به طول ۸۰ کیلومتر برای احداث در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با پیگری‌هایی که خواهیم کرد تلاش می‌کنیم یک قطعه از دهلران-اندیمشک به طول ۱۲۰ کیلومتر نیز در برنامه قرار گیرد تا بتوانیم از سمت جنوب استان ایلام نیز اتصال به شبکه ریلی را برقرار کنیم.

کد مطلب 4809191

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