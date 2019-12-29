۱۰۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان زیر پوشش بیمه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان، خالد جعفری در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه سالانه حدود ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی این استان زیر کشت انواع محصولات زراعی می‌رود و حدود ۴۷ هزار هکتار باغ داریم، اظهار داشت: نیاز است تا نفوذ بیمه در کردستان با انجام کارهای ترویجی و حمایت دولت و بانک کشاورزی بیشتر شود.

وی افزود: بیمه محصولات کشاورزی یک استراتژی موفق در جهان بوده و فرهنگ سازی در راستای ارتقای آن در کشور به منظور حمایت از بهره برداران و نگه داشتن آنان در امر تولید ضرورتی دو چندان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در این رستا سازمان جهادکشاورزی و بانک کشاورزی کردستان تعامل خوبی با هم دارند اما با توجه به ریسک پذیری بالای فعالیت کشاورزی در این استان به علت شرایط آب و هوایی آن لازم است مدیریت مرکزی صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز اقدامی عملی از جمله تبعیض مثبت در این استان داشته باشد.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: در سال زراعی جاری در این استان از ۵۲۰ هزار هکتار برنامه ابلاغی صندوق بیمه کشاورزی حدود ۱۰۸ هزار و ۸۸۸ هکتار از اراضی شامل ۱۰۶ هزار هکتار مزرعه و دو هزار و ۸۸۸ هکتار باغ زیر پوشش این بیمه رفته است.

اسعد فهیمی با بیان اینکه در بخش بیمه زراعت رتبه پنج و بیمه باغات در رتبه ۱۲ کشور هستیم، یادآور شد: در بخش دام نیز ۲۰۵ هزار واحد برنامه ابلاغی وجود داشته که تاکنون با بیمه ۸۱ هزار واحد دامی در رتبه ۱۵ کشور ایستاده است.