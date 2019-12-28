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۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵

استاندار کرمان:

ظرفیت روحانیون و معلمان برای شناسایی بی سوادان به کار گرفته شود

ظرفیت روحانیون و معلمان برای شناسایی بی سوادان به کار گرفته شود

کرمان - استاندار کرمان خواستار بهره گیری از ظرفیت روحانیون، معلمان و شبکه بهداشت برای شناسایی بی سوادان در استان کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی صبح شنبه در شورای پشتیبانی سوادآموزی استان کرمان با اشاره به اهمیت تلاش برای به صفر رساندن بی سوادی اظهار کرد: برای این امر نیاز به مشارکت همگانی است.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی بی سوادان استان کرمان ادامه داد: این اقدام نیاز به اعتبار و کار ویژه ای ندارد و برای این منظور می‌توان از ظرفیت معلمان، روحانیون، شبکه بهداشت و ساکنان روستاها و محله‌ها بهره برد.

استاندار کرمان گفت: همگان باید در زمینه شناسایی بی سوادان در استان کرمان همکاری کنند.

وی گفت: بی سوادان در گذشته توسط مردم شناسایی می‌شدند و اعتبار ویژه ای برای منظور نیاز نیست.

فدایی خواستار شکل گیری اراده‌ای محکم برای به صفر رساندن بیسوادی در استان کرمان شد و گفت: تصمیمات در جلسات باید کارشناسی باشند و قابلیت اجرایی داشته باشند.

کد مطلب 4809239

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