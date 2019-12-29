به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس پدیدارشناسی و جهان آن در روزهای ۲۷ و ۲۸ مارس ۲۰۲۰ در دانشگاه ویلانوا، ایالات متحده برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل، فلسفه قرن بیستم، تاریخ فلسفه غربی، فلسفه ذهن، فلسفه دین، فلسفه آفریقا، فلسفه آسیا، فلسفه قاره، فلسفه اروپا، فلسفه قاره آمریکا، فلسفه عمومی علوم، فلسفه علوم اجتماعی، زیبایی شناسی، اخلاق کاربردی، فلسفه جنسیت، نژاد و تمایلات جنسی و فلسفه اجتماعی و سیاسی است.



برخی از سوالات مطرح در این رابطه عبارت است از: ابزارها و راهبردهای پدیدارشناختی برای تحول ساختاری چیست؟ چگونه پدیدارشناسی با ماتریالیسم مرتبط است؟ پدیدارشناسی مهم چیست؟ پدیدارشناسی چگونه به سایر رشته‌ها کمک می‌کند؟ (به عنوان مثال هنر، روانکاوی، دین / کلام، نظریه استعماری و علوم)



علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس ایمیل villanovaphilosophy@gmail.com ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۴ ژانویه ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۷۵۶۹۰ مراجعه گردد.