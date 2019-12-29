۲۷۰ پرونده تخلف صنفی در قروه تشکیل شده است

اسداله رضایی بعد از ظهر امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از تشکیل ۲۷۰ فقره پرونده در جریان ۵ هزار و ۵۵۴ بازرسی از سطح بازار در شهرستان قروه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه خبر داد.

به گفته وی ارزش پرونده های تشکیل شده ۲۲۰ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۹۹۵ تومان برآورد شده و پرونده های مربوط به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

رضایی همچنین به تشکیل ۷۰ فقره پرونده تخلف صنفی در آذرماه اشاره کرد و افزود: ارزش این پرونده ها ۲۵ میلیون و ۲۲ هزار و ۳۸۰ تومان ارزیابی شده که در جریان هزار و ۶۵ مورد بازرسی از طرح بازار صورت گرفته است.

وی با اشاره به آمار ستاد خبری رسیدگی به شکایات مردمی، بیان کرد: از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه سال جاری تعداد ۵۰۵ مورد گزارش تلفنی و ۹۵ مورد گزارش کتبی دریافت شد که از این تعداد ۱۰۲ پرونده متخلف شناسایی و منجر به تشکیل پرونده گردید.

رضایی ۱۵ مورد از گزارش های رسیده را در دست رسیدگی دانست و گفت که ۱۱۲ مورد هم با رضایت شاکی خاتمه یافت.