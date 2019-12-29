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۸ دی ۱۳۹۸، ۸:۱۶

در ۹ ماهه سال جاری؛

۲۷۰ پرونده تخلف صنفی در قروه تشکیل شده است

۲۷۰ پرونده تخلف صنفی در قروه تشکیل شده است

قروه - مسئول واحد بازرسی و نظارت صنعت و معدن قروه از تشکیل ۲۷۰ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۲۲۰ میلیون تومان در گشت های نظارتی از سطح بازار خبر داد.

اسداله رضایی بعد از ظهر امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از تشکیل ۲۷۰ فقره پرونده در جریان ۵ هزار و ۵۵۴ بازرسی از سطح بازار در شهرستان قروه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه خبر داد.

به گفته وی ارزش پرونده های تشکیل شده ۲۲۰ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۹۹۵ تومان برآورد شده و پرونده های مربوط به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

رضایی همچنین به تشکیل ۷۰ فقره پرونده تخلف صنفی در آذرماه اشاره کرد و افزود: ارزش این پرونده ها ۲۵ میلیون و ۲۲ هزار و ۳۸۰ تومان ارزیابی شده که در جریان هزار و ۶۵ مورد بازرسی از طرح بازار صورت گرفته است.

وی با اشاره به آمار ستاد خبری رسیدگی به شکایات مردمی، بیان کرد: از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه سال جاری تعداد ۵۰۵ مورد گزارش تلفنی و ۹۵ مورد گزارش کتبی دریافت شد که از این تعداد ۱۰۲ پرونده متخلف شناسایی و منجر به تشکیل پرونده گردید.

رضایی ۱۵ مورد از گزارش های رسیده را در دست رسیدگی دانست و گفت که ۱۱۲ مورد هم با رضایت شاکی خاتمه یافت.

کد مطلب 4809633

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