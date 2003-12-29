تركيب احتمالي شوراي حاكميت عراق

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الراي العام به نقل از منابع آگاه خود نوشت : در ترکيب شوراي حاکميت عراق که جمعا 4 عضو خواهد داشت ، دو نماينده شيعه ، يک نماينده سني و يک کرد عضويت خواهند داشت .

بر اساس گفته هاي منابع مذکور ، سيد عبد العزيز حکيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به عنوان نماينده احزاب شيعي ديني ، احمد چلبي رئيس حزب کنگره ملي عراق به عنوان نماينده لائيک هاي شيعه ، عدنان پاچه چي رئيس دموکرات هاي مستقل به عنوان نماينده اهل تسنن عراق و مسعود بارزاني رئيس حزب دموکرات کردستان به عنوان نماينده اکراد در شوراي حاکميت پيشنهادي خواهند بود.

شوراي حاکميت در خلال مرحله انتقالي يعني پس از واگذاري قدرت به عراقي ها تشکيل مي شود تا ماموريت حکومت بر عراق را در مرحله انتقالي به عهده بگيرد.