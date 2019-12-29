کلاهبرداری ۵ میلیاردی بارفروش از باغدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقیپور در تشریح این خبر گفت: چندی پیش پروندهای از شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت تهران با موضوع کلاهبرداری به پلیس آگاهی ارجاع و به منظور رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه شاکی در گل تپه همدان به کار باغداری مشغول و مدتها میوه و سایر محصولات کشاورزی را به تهران ارسال میکرده که دفعه آخری فردی از تهران با وی تماس گرفته و ۳ کامیون سیبزمینی و ۳ کامیون هندوانه سفارش داده است و وی هم ارسال کرده است، در میدان میوه و بار، رانندگان بار را تحویل مشتری میدهند و او هم پس از فروش بار ناپدید شده، گفت: با توجه به اظهارات شاکی از رانندگانی که بار را تحویل مشتری دادند نیز بازجویی که یکی از آنها ابراز داشت چهره مشتری آشنا بود و فکر میکنم ما قبلاً به نام دیگری به او بار تحویل داده بودیم.
سرهنگ تقیپور با اشاره به اینکه با توجه به اطلاعات به دست آمده کارآگاهان متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند، گفت: متهم در بدو ورود به پلیس آگاهی صریحاً به بزه انتسابی اعتراف کرد و اتهام کلاهبرداری از شاکی را پذیرفت و اظهار داشت: شاکی را از مدتها قبل میشناختم و با او مراودات مالی داشتم چون میدانستم بار را رانندگان برای تحویل میآورند تلفنی خود را با نام ساختگی به فروشنده معرفی کردم و سفارش بار دادم و بعد از فروش بار متواری شدم و فکرش را نمیکردم ممکن است یکی از رانندگان چهره مرا به خاطر داشته باشد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: ارزش ریالی بار هندوانه و سیبزمینی مالباخته ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده و متهم با دستور بازپرس شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت تهران به منظور رسیدگی قضائی به شهرستان گلتپه همدان اعزام شد.
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