حجت الاسلام عباس دانشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نهم دی ماه یکی از روزهای مهم و برجسته در تاریخ انقلاب اسلامی کشور محسوب می‌شود. نهم دی ماه سال ۸۸ همانند ایام الله آغازین انقلاب، نقطه عطفی در روند مسائل سیاسی و اجتماعی کشور شد.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: نهم دی ماه ۸۸ مانند ۱۵ خرداد، ۲۲ بهمن ماه و روز قدس یکی از ایام الله برجسته تاریخ انقلاب شد زیرا در این روز هجمه وسیعی از توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی بر چید و با برخورد انقلابی مردم مواجه شد.

حجت الاسلام دانشی گفت: حماسه نهم دی ماه با اوج بصیرت و آگاهی مردم همراه بود و مردم ثابت کردند به آرمان‌ها و اصول انقلاب پایدار هستند.

وی تاکید کرد: در نهم دی ماه جهانیان مشاهده کردند انقلاب اسلامی از یک پشتوانه قوی مردمی و گسترده برخوردار است و به همین جهت نهم دی ماه روز بصیرت و ولایت نامگذاری شده است و همه ساله برنامه‌هایی نیز مختص این روز برگزار می‌شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ارتباط با برنامه‌های حماسه نهم دی ماه در استان مرکزی گفت: در ۹ دی ماه امسال در ۳۰ نقطه جمعیتی استان، مراکز شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها راهپیمایی بصیرتی توسط مردم انقلابی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام دانشی بیان کرد: مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در شهر اراک روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل مصلای بیت المقدس با سخنرانی مهرداد بذر پاش، عضو هیأت رئیس بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار می‌شود.

وی افزود: در سطح دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی استان نیز نشست‌هایی به مناسبت این روز برگزار می‌شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در حوزه علمیه خاتم الانبیا شهر اراک همایش طلبه انقلابی با حضور معاون حوزه‌های علمیه کشور و نشست گام دوم انقلاب ویژه حماسه نهم دی ماه با حضور اساتید حوزه علمیه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام دانشی گفت: مشابه این برنامه‌ها توسط دانشگاه‌ها، سپاه، مجموعه‌های انقلابی به منظور گرامیداشت حماسه نهم دی ماه برگزار می‌شود که از مردم آگاه و همیشه در صحنه برای حضور در راهپیمایی نهم دی ماه امسال دعوت به عمل می‌آید.