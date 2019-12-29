دو هزار هکتار جنگل کاری در استان کردستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، حمید غیاث الدین اظهار داشت: نهضت نهال‌کاری ابتکاری نو و در جهت گام برداشتن در مسیر توسعه جنگل در کشور است که طی آن ۱۴ میلیون نهال در کشور به صورت همزمان غرس شد.

وی سهم کردستان از این میزان را هزار هکتار توسعه جنگل‌کاری با بذر و هزار هکتار با نهال اعلام کرد و افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، بیش از تعهد خود در این زمینه عمل کرده و بیش از یک هزار هکتار نهال کاری و یک هزار هکتار بذرکاری انجام شد.

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به تامین اعتبار این طرح از محل صندوق توسعه ملی و طرح بوم سازگان زاگرس، ادامه داد: در این طرح ۲۵۰ هزار اصله نهال در تمام مناطق استان با اولویت شش شهرستان جنگلی انجام و ۲۰۰ هزار چاله برای بذرکاری بنه، بلوط و بادامک حفر شد.

غیات الدین با اشاره به مشارکت مطلوب مردم و جوامع محلی و دستگاه‌های اجرایی از اجرای این طرح، یادآور شد: با به ثمر رسیدن این طرح، در قالب ماده سه، جوامع محلی و بهره برداران می توانند از این اراضی جنگلی برای اجرای طرح های گردشگری استفاده کنند.

وی بیان کرد: راه حل برون رفت اداره کل منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها در بحث حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی، واگذاری مدیریت این عرصه‌ها به جوامع محلی و مشارکت آنها در بحث حفاظت و صیانت و بهره‌برداری اصولی و هدفمنداز این عرصه‌ها است.

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: شعار ما «منابع طبیعی با مردم و برای مردم» است و این شعار همواره به عنوان یک اصل تسهیل‌گری در حوزه‌های منابع طبیعی نباید فراموش شود.